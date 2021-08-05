TELAFiDE BEN DE VARIM!

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Yeşilyurt İlkokulu Okul Müdürü Raci Ateş, Sınıf öğretmeni Ali Palalı ile 3-D sınıfı öğrencilerini, velileri eşliğinde kabul eden Yazıcı, ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliği ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, ‘Telafi de Ben de Varım’ programı kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi alıp, öğrenci ve velilerle sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Her zaman velilerimizin eğitimin içeresinde olmasını dile getiren Yazıcı, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği sonucunda daha nitelikli bir eğitim-öğretim sürecinin meydana çıkacağını vurguladı. Okul Müdürüne, öğretmenine, velilerine eğitime sağlamış olduğu desteklerden ve yapılan faaliyetlerden dolayı teşekkür eden Yazıcı, geleceğimizin teminatı öğrencilere de başarılar diledi.