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TELAFiDE BEN DE VARIM!

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Telafide Ben de Varım’ kapsamında eğitim veren okulların yönetici ve öğrencilerini konuk etti.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:26
TELAFiDE BEN DE VARIM!

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Yeşilyurt İlkokulu Okul Müdürü Raci Ateş, Sınıf öğretmeni Ali Palalı ile 3-D sınıfı öğrencilerini, velileri eşliğinde kabul eden Yazıcı, ‘Telafide Ben de Varım’ etkinliği ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, ‘Telafi de Ben de Varım’ programı kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi alıp, öğrenci ve velilerle sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Her zaman velilerimizin eğitimin içeresinde olmasını dile getiren Yazıcı, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği sonucunda daha nitelikli bir eğitim-öğretim sürecinin meydana çıkacağını vurguladı. Okul Müdürüne, öğretmenine, velilerine eğitime sağlamış olduğu desteklerden ve yapılan faaliyetlerden dolayı teşekkür eden Yazıcı, geleceğimizin teminatı öğrencilere de başarılar diledi.

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TELAFiDE BEN DE VARIM!
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