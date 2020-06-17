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Telafi eğitimleri

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi’nde, korona virüsü ile ilgili tedbirler kapsamında ara verilen kurslarda telafi eğitimlerine başlandı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:37
Telafi eğitimleri

ÇAYIRALAN ilçesinde, 13 Mart 2020 tarihinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Halk Eğitim Merkezi’nde de kurslara verildi. Tüm yaygın eğitim kurumlarında sosyal mesafeyi koruyup, maske takarak telafi eğitimler yeniden başlatıldı. Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yarım kalan kurslar ile ilgili telafi eğitimlerine başladı. Telafi eğitimlerini tamamlayıp, kurs sonu sınavlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme belgelerinin verileceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Telafi Eğitimleri
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