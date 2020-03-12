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Teknoloji kullanımı anlatıldı

AYDINCIK ilçesi Baydiğin İlkokulu’nda Veli ve Öğrencilere Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri verildi.

12 Mart 2020 Perşembe 03:23
Teknoloji kullanımı anlatıldı

Seminerde teknolojinin düzenli kullanılmadığında nelere yol açılabileceği vurgulandı. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme seminerinde, bilgi teknolojileri her geçen gün geliştiğine vurgu yapıldı, bir yanda fırsatlar artarken, diğer taraftan buna paralel olarak da suçların da arttığına dikkat çekildi. İnterneti ilk başlarda yetişkinlerin iş amaçlı kullandığı hatırlatılarak, ‘Son yıllarda internet kullanıcı profili değişti. Şimdi interneti gençler ve çocuklar daha fazla kullanıyor. Ayrıca kullanılan teknolojide değişti. Eskiden sadece masaüstü bilgisayarlar vardı. Zaman içinde dizüstü bilgisayarlar çıktı. Akıllı telefonlarla internet cep telefonumuza geldi ve şimdilerin modası da tabletler oldu’ denildi.  İnternet üzerinde çocukları ve gençleri cinsellik, terör, şiddet gibi birçok tehditten korumak gerektiğinin altı çizildi, ‘Bu tehditleri önlemenin bir çok yolu var. En kolay yollarından birisi Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bir uygulaması olan Aile Güvenliğinin kullanılmasıdır. Bir diğeri de lisanslı güvenlik programı kullanmak’ uyarısı yapıldı. 

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Teknoloji Kullanımı Anlatıldı
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