Tedbirler değerlendirildi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Covit-19 salgını kapsamında alınan tedbirler ve son durum hakkında bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video-konferans yöntemiyle valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla Covit-19 virüsü tedbirleri değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Vali Polat’a Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz eşlik etti.