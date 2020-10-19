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Tedbirler değerlendirildi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Covit-19 salgını kapsamında alınan tedbirler ve son durum hakkında bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video-konferans yöntemiyle valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katılımıyla Covit-19 virüsü tedbirleri değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Vali Polat’a Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz eşlik etti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:25
Tedbirler değerlendirildi
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Tedbirler Değerlendirildi
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