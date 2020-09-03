Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1084
ALTIN
460.145
DOLAR
7.3668
STERLİN
9.8475
EURO
8.7149

TEDBiRLER ARTIRILSIN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta Covit-19 salgınının arttığına dikkat çekerek, okullarda eğitim görecek öğrenciler ve öğretmenlere yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:59
TEDBiRLER ARTIRILSIN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta okulların Covit-19 salgınında kullanacağı dezenfektan ve temizlik malzemelerinin eksikliği, internete erişemeyen öğrenciler konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Yozgat Valisi Ziya Polat'tan okullara destekte bulunulmasını istedi. Keven, Covit-19 dolayısıyla ülke genelinde eğitimin yüz yüze değil İnternet üzerinden yapıldığını, öğretmenlerin anlattıklarına göre, 35 kişilik bir sınıftan ancak 15-20 öğrencinin İnternete erişerek, dersleri dinleyebildiğini kaydetti. Keven, ‘’Bu öğrenciler yüksek rakımlı bir köyde değil şehrin ortasında yaşıyorlar. Çocuklarımızın eğitimden geri kalması kabul edilemez bir durum. Bu sorunu en aza indirecek önlemler hayata geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a Yozgat'ta ki vaka sayılarının hızlı arttığından ve bu durumda okullarda görev yapan öğretmen ve personelin sağlığına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini ilettim. Temizlik malzemelerine yönelik ciddi bir bütçe ayrılmalıdır. Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar okul idarecilerine, öğretmenlere aldırılıyor. Salgın koşullarında temizlikten taviz verilmemelidir’’ dedi. Keven, 21 Eylül’de eğitime başlayacağı söylenen sınıfların, okulun temizliği için gerekli temizlik malzemeleri, dezenfektan, maske gibi ürünlerin temini konusunun okul müdürlerinin üzerine yıkılmak istendiğini de ileri sürdü. Keven, ‘’Bunca masrafı okul müdürü neyle karşılayacak? Yıllardır okulların temizlik malzemesi, boya, cam gibi eksiklerini idareci, öğretmen ve veli üzerine yıkan Bakanlık, Covit-19 salgınını ciddiye almalı ve okulların sürekli ihtiyaç duyacağı temizlik ürünlerine yönelik ciddi bir bütçe ayırmalıdır. Aynı durumdan mustarip olan Yozgat genelindeki okullarımızın eksiklerinin acil tamamlanması konusunda Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat'a ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne çağrıda bulunuyorum. Bu eksikleri okul müdürlerinin üzerine yıkarak kurtulamazsınız. Okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar acil temin edilmelidir” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TEDBiRLER ARTIRILSIN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açılış yapıldı
Açılış yapıldı
Beslenme dostu okul
Beslenme dostu okul
Usta öğretici aranıyor
Usta öğretici aranıyor
Usta öğretici aranıyor
Usta öğretici aranıyor
Vali ders verdi!
Vali ders verdi!
DERS ZiLi ÇALDI
DERS ZiLi ÇALDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim