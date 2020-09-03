TEDBiRLER ARTIRILSIN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta okulların Covit-19 salgınında kullanacağı dezenfektan ve temizlik malzemelerinin eksikliği, internete erişemeyen öğrenciler konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Yozgat Valisi Ziya Polat'tan okullara destekte bulunulmasını istedi. Keven, Covit-19 dolayısıyla ülke genelinde eğitimin yüz yüze değil İnternet üzerinden yapıldığını, öğretmenlerin anlattıklarına göre, 35 kişilik bir sınıftan ancak 15-20 öğrencinin İnternete erişerek, dersleri dinleyebildiğini kaydetti. Keven, ‘’Bu öğrenciler yüksek rakımlı bir köyde değil şehrin ortasında yaşıyorlar. Çocuklarımızın eğitimden geri kalması kabul edilemez bir durum. Bu sorunu en aza indirecek önlemler hayata geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a Yozgat'ta ki vaka sayılarının hızlı arttığından ve bu durumda okullarda görev yapan öğretmen ve personelin sağlığına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini ilettim. Temizlik malzemelerine yönelik ciddi bir bütçe ayrılmalıdır. Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar okul idarecilerine, öğretmenlere aldırılıyor. Salgın koşullarında temizlikten taviz verilmemelidir’’ dedi. Keven, 21 Eylül’de eğitime başlayacağı söylenen sınıfların, okulun temizliği için gerekli temizlik malzemeleri, dezenfektan, maske gibi ürünlerin temini konusunun okul müdürlerinin üzerine yıkılmak istendiğini de ileri sürdü. Keven, ‘’Bunca masrafı okul müdürü neyle karşılayacak? Yıllardır okulların temizlik malzemesi, boya, cam gibi eksiklerini idareci, öğretmen ve veli üzerine yıkan Bakanlık, Covit-19 salgınını ciddiye almalı ve okulların sürekli ihtiyaç duyacağı temizlik ürünlerine yönelik ciddi bir bütçe ayırmalıdır. Aynı durumdan mustarip olan Yozgat genelindeki okullarımızın eksiklerinin acil tamamlanması konusunda Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat'a ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne çağrıda bulunuyorum. Bu eksikleri okul müdürlerinin üzerine yıkarak kurtulamazsınız. Okulların ihtiyaç duyduğu temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar acil temin edilmelidir” diye konuştu.