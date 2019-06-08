Tebrik Ziyaretleri

Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Afed ve Acil Durum İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, Sorgun Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Yozgat Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yibitaş Kraft Torba Genel Müdürü Recep Şakı, Rönesans İşletme Hizmet Müdürü Tansel Yücel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan Erenler, Prof. Dr. Cemil Alkan, Prof. Dr. Ahmet Bursalı, Prof. Dr. Zülfikar Akdoğan ve Prof. Dr. Ömer Işıldak Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennilerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, başarılı çalışmalarının devamını dileyen ve kendisini tebrik eden misafirlerine göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkürlerini iletti.