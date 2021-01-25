Tatilde de görevdeler

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘Öğretmenim her yerde’ projesi kapsamında gönüllü öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde ayrı kaldıkları öğrencilerle tekrar buluşmaya devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun sevgilerini paylaşmak için hiçbir engel tanımayan öğretmenler süreci birlikte aşabilmek için mücadele veriyor. Bu amaçla Gümüşsu İlk-Ortaokulu idarecileri öğrencilere okuma kitapları, test kitapları ve çalışma kağıtlarını ulaştırdı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Soğuk havaları ısıtan minik kalplerin sevgisi içimizdeki eğitim ateşini harlandırmaya devam ediyor. Kar ve soğuk dinlemeyen Halıköy İlkokulu-İHO öğretmenleriyle birlikte Belören, Elmalı, Aşağıkızılöz, Haĺıköy, Yoncalık ve Akçakale köylerini ziyaret ederek, öğrencilerimiz ile buluştuk. İlk defa karne alan öğrencilerimizin karne heyecanını öğrencilerimizin köylerine taşıdık. Tatil öncesi ders notları, testler, okuma kitapları ve çeşitli hediyelerini öğrencilerine ulaştırıp, eğitim durumları hakkında bilgi edinip özlem giderdiler’’ dedi.