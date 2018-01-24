Tatil hediyesi Umre

Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan kafile, dün sabah Bilal Şahin Külliyesi’nden kutsal topraklara uğurlandı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat, Ankara ve İstanbul üzerinden öğrenci ve öğretmenlerin kutsal topraklara uğurladıklarını söyledi. İl Müftüsü Sezik, kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 76 kişilik kafilenin dualarla uğurlandığını belirterek “Ülkemizde birkaç yıldır öğretmen ve öğrencilere yönelik teşvik söz konusu. Şu anda da öğretmen ve öğrencilerimizden ziyarete katılanlar var” dedi.

Müftü Salih Sezik, toplumda hac ve umrenin ileriki yaşlarda yapılması yönünde bir anlayış olduğunu ancak bunun net bir doğru olmadığına dikkat çekerek “Hâlbuki bu ziyaretten öğrenciler başta olmak üzere büyük-küçük herkesin alacağı çok şey var” şeklinde konuştu.

Umre ziyareti yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, kendilerine bu konuda destek olan müftülük personeli, öğretmen ve velilerine teşekkür etti. Müftü Sezik, 2018 yılı umre programlarının devam ettiğini belirterek, 128 kişilik kafilenin de bugün uğurlanacağını sözlerine ekledi.