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TATiL BiTTi

YOZGAT’ta 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayıp, 15 gün süreli ara tatile başlayan 73 bin 600 öğrenci, bugün sabah yeniden eğitime başladı.

TATiL BiTTi

YOZGAT’ta 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayıp, 15 gün süreli ara tatile başlayan 73 bin 600 öğrenci, bugün sabah yeniden eğitime başladı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:57
TATiL BiTTi

Yaklaşık 15 gün önce karne heyecanı yaşayan öğrenciler, kar yağışını da ara dönemde fırsat bilip, bol bol oynayıp, ders çalıştı, kitap okudu. 17 Ocak 2020 Cuma günü Yozgat il genelinde okulöncesinde 5 bin 451, temel eğitimde 47 bin 430, ortaöğretim kademesinde 20 bin 679 olmak üzere toplamda 73 bin 560 öğrenci karnelerini alarak, tatile başlamıştı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında, 639 yönetici, 5 bin 571öğretmen, bin 725 personel olmak üzere 7 bin 935 eğitim çalışanının aynı özveri ile ikinci dönemde de çalışarak, çocukların bu günü ve yarınlarının inşasında emeklerini, sevgilerini esirgemeyeceklerine inancının tam olduğunu kaydetti. 

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TATiL BiTTi
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