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TATiL BAŞLADI

Yozgat'ta 73 bin 560 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

TATiL BAŞLADI

Yozgat'ta 73 bin 560 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:13
TATiL BAŞLADI

YOZGAT’ta 2019-2020 öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreni ile tamamlandı. Yozgat il genelinde okulöncesinde 5 bin 451, temel eğitimde 47 bin 430, ortaöğretim kademesinde 20 bin 679 olmak üzere toplamda 73 bin 560 öğrencinin karne alarak, yarıyıl tatiline başladı. Öğretim yılının birinci döneminde 639 yönetici, 5 bin 571öğretmen, bin 725 personel olmak üzere 7 bin 935 eğitim çalışanı görev yaptı.  Yozgat Erdoğan Akdağ İlk/Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Vali Çakır, 73 bin 360 öğrencinin karne aldığını hatırlatıp, ‘’Hepsinin yolları açık olsun. Öğretmenlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Vali Çakır, okul önemli olduğunu ancak evdeki eğitimin de çok önemine değirerek, ‘’Bütün işi öğretmenlere bırakmayın. Evdeki düzen ve disiplin çocukların yetişmesinde çok önemlidir. Çocukları aşağılamayın, değerli olduklarını mutlaka hissettirin. Başkaları ile kıyaslayıp onları yok saydığınızda size de, bize de, topluma da çok büyük zararları oluyor maalesef’’ diye konuştu. Vali Çakır, hem veliler hem de çocuklar açısından zamanın çok hızlı geçtiğine de vurgu yaparak, zamanın iyi değerlendirilmesini istedi. Vali Çakır, ‘’Evde mutlaka disiplin olsun. Belirli bir yaştan sonra çocuklarımız yalnız kalacaklar. Hepsi üniversitelere gidecekler. Burada da kalmış olsalar bir disiplin şart. Bizler idareciler olarak, öğretmenler olarak çok dikkatli olmalıyız. Çocuklarımız bizim en büyük servetimiz. Çocuklarımıza sağlıklı bir hayat temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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TATiL BAŞLADI
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