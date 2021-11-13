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TATiL BAŞLADI

18 milyon öğrencinin birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatil öncesi son derslerine dün giren öğrenciler 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:48
TATiL BAŞLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine dün girdi. Yozgat’ta 6 bin 8 okul öncesi, 42 bin 249 temel eğitim, 23 bin 161 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 71 bin 419 öğrenci ara tatiline, dün son derslerine girdikten sonra başladı. 452 okuldaki öğrenci ve öğretmenler, 19 Kasım Cuma gününe kadar tatil yapıp, 22 Kasım Pazartesi günü ise yeniden ders başı yapacak.  2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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