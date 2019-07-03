Taşımalılar bakım bekliyor

Akdağmadeni ilçesinde özellikle taşımalı eğitim veren okulların içinde bulunduğu fiziki şartların iç açıcı olmadığı öğrenildi.

İlçeye ait okulların fiziki durumuyla ilgili İl Genel Meclisi Eğitim ve Kültür Komisyonu rapor hazırladı.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer, özellikle taşımalı eğitim veren okulların fiziki durumlarının iyi olmadığını söyledi.

Raporda Yukarıçulhalı Şehit Teğmen Nurettin Türkmen İlkokulu’nun büyük onarıma ihtiyaç duyduğu, 205 öğrencili okulda 105 öğrencinin taşımalı sistemle eğitim aldığı bildirildi.

Okulun çatısının aktığı, badana ve boya gerektiği, zeminlerin beton olması nedeniyle kırılmalar meydana geldiği, engelli merdiveni bulunmadığı, elektrik ve su tesisatın yenilenmeye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Raporda öğrenci yemekhanesinin ise hijyenik olmadığı vurgulandı. Aynı ilçeye Yeniyapan İmam Hatip Ortaokulu ve Pazarcık’ta bulunan okulların da benzer bakım ve tadilat gereksinimi duyduğu söylendi.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer, Yukarıçulhalı İlkokulu’nun büyük onarıma, diğerlerinin ise küçük onarımlara ihtiyaç duyduğunu raporun sonunda vurguladı.

Haber:Mustafa TEKER