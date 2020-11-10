Taşımalı şoförler bilgilendirildi

2020-2021 Taşımalı Eğitim kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği işbirliğinde Boğazlıyan İlçesinde Taşımalı Eğitim yapılan okulların şoförleriyle yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ünal Çolak da katıldı. Toplantıda, öğrencilerin taşınması sırasında, içinde bulunduğumuz Pandemi koşulları da dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması, trafik kurallarına titizlikle uyulması gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Şoförlerle istişarelerde bulunuldu.