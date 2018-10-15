Taşımalı eğitimde denetim

Yapılan incelemelerde araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araç içi kamera kayıtları, Dur ışığının çalışıp çalışmadığı, araçların bakım ve temizliği, araçlarda dinlenen müziklerin yönetmelikte belirtilen şarlarda olup olmadığı, taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınıp taşınmadığı gibi maddeler değerlendirilerek, taşımalı yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyup uymadıkları kontrol edildi. Şube Müdürü Hakan Mucuk başkanlığındaki komisyon üyeleri, okul çıkış saatinde belirli güzergahlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsleri teker teker durdurarak, Okul servis araçları yönetmeliği gereğine ve kriterlerine göre incelemeler yaptı, eksik olanlara yönetmelik gereğince olması gereken işlemleri ve uyarıları yapıldı.