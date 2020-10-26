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Taşımalı eğitim toplantısı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan başkanlığında, okul müdürleri ve taşıma şirketleri başkanlarının katılımı ile toplantı yapıldı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:15
Taşımalı eğitim toplantısı

Toplantıda, taşımalı eğitimde pandemi sebebiyle uyulması gereken kurallar, alınması gereken önlemler üzerine değerlendirmeler yapılıp, fikir alışverişinde bulunuldu. Hijyen kurallarına uyulması, alınan kararların titizlikle uygulanmasına vurgu yapıldı. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde servislerde alınan önlemlerin öğrencilerin sağlığının korunması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi noktasında çok önemli olduğunun altı çizildi. Yapılan toplantı sürecin problemsiz şekilde tamamlanması temennileriyle idarecilere ve taşıma şirketi başkanlarına hassasiyetleri sebebiyle teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Taşımalı Eğitim Toplantısı
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