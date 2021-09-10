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Taşımalı eğitim değerlendirildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, taşımalı eğitim masaya yatırıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 00:16
Taşımalı eğitim değerlendirildi

Yeni eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim toplantısında Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kızıl, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Muhammed İkbal Altındağ, servis kooperatifi başkanları, okul müdürleri hazır bulundu. Toplantıda yeni eğitim öğretim sürecinde servislerde alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar katılımcılara aktarıldı. Verimli bir ortamda gerçekleşen toplantının eğitim camiasına, ilçeye, ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Taşımalı Eğitim Değerlendirildi
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