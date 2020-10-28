Taşımalı denetimi

SARIKAYA ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan servis araçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle beraber denetledi. Denetlemede araçlar için yasal gereklilikler, yolcu güvenlik sistemleri, pandemi sebebiyle alınan önlemler ve araçların genel durumları incelendi. Hassasiyetle yapılan denetlemelerin ardından gayretlerinden ve duyarlılıklarından dolayı taşıma şirket başkanlarına, servis şoförlerine ve Jandarma ekiplerinize teşekkür edilerek denetimler sonlandırıldı.