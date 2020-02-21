Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

Tasarlayıp, uyguladılar

KADIŞEHRİ ilçesinde ‘Her renk sanatlar tasarım ve beceri atölyesi’ ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

21 Şubat 2020 Cuma 03:19
Tasarlayıp, uyguladılar

Sınıfın oluşturulmasında öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak görev alıp, kendi tasarımlarını uygulamaya koyuyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Sanat Tasarım ve Beceri Atölyesi sınıfında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksoy, ‘’Rengarenk dünyalarıyla dokundukları yerleri güzelleştiren sevgili öğrencilerimizin görsel sanatlar tasarım ve beceri atölyesi sınıfı oluşturma çalışmalarını yerinde ziyaret ettik. Her renk vardı dünyalarında ve hayallerinde olduğu gibi. Siz hayal kurun biz gerçekleştirmek için sizinle yürüyelim. Çünkü sizin dünyanızda her renk bir biriyle barışık ve ayrı bir güzel. Tüm çabamız size hayal ettiğiniz dünyayı kurmak için geleceğimiz olan sevgi çiçekleri’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
UyguladılarTasarlayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çandır'da okullara kitap dağıtıldı
Çandır'da okullara kitap dağıtıldı
Hızır Orucu tuttular
Hızır Orucu tuttular
Projeler anlatıldı
Projeler anlatıldı
Bilgi yarışması
Bilgi yarışması
Başkan daveti geri çevirmedi
Başkan daveti geri çevirmedi
Hayatımıza Hoş Geldiniz
Hayatımıza Hoş Geldiniz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim