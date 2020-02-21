Tasarlayıp, uyguladılar

Sınıfın oluşturulmasında öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak görev alıp, kendi tasarımlarını uygulamaya koyuyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Sanat Tasarım ve Beceri Atölyesi sınıfında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksoy, ‘’Rengarenk dünyalarıyla dokundukları yerleri güzelleştiren sevgili öğrencilerimizin görsel sanatlar tasarım ve beceri atölyesi sınıfı oluşturma çalışmalarını yerinde ziyaret ettik. Her renk vardı dünyalarında ve hayallerinde olduğu gibi. Siz hayal kurun biz gerçekleştirmek için sizinle yürüyelim. Çünkü sizin dünyanızda her renk bir biriyle barışık ve ayrı bir güzel. Tüm çabamız size hayal ettiğiniz dünyayı kurmak için geleceğimiz olan sevgi çiçekleri’’ ifadelerini kullandı.