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Tasarım sergisi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencileri tarafından tasarım sergisi açıldı.

Tasarım sergisi

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencileri tarafından tasarım sergisi açıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Tasarım sergisi

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı’nda eğitim gören 30 öğrencinin çalışmaları sergilendi. Novada AVM’de gerçekleştirilen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşma yapan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgan, öğrencilerin derslerde uyguladıkları çalışmaları içeren sergiyi planladıklarını söyledi. Tumgan, bu kapsamda öğrencilerin görsel senaryo taslağı ve afiş çalışmaları ile sorunlara dikkat çekmek istediklerini aktardı. Bunun yanında derste öğrenilen bilgilerin pratiğe dökmek adına yine öğrencilerin hazırladıkları vitrin ve kurumsal kimlik çalışmaları ile kendi markalarını yarattıklarını ifade eden Tumgan, sergilerle derste edinilen bilgilerin somutlaştırılarak sunulmasının önemli olduğuna değindi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise eğitimde daha çok öğrenci merkezli, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturarak ve öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmanın önemli olduğunu anlattı. Okullarda bu tür çalışmaların yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Yazıcı, "Bütün okullarımızda tüm çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve öğrencilerimizin kendini ifade edebileceği çalışmalar yapması ve bunun için de ortam oluşturulması bizim için öncelikli meseledir. Bundan sonrada bu konularda çalışmalarımızı artarak sürdüreceğiz. Bu serginin açılmasında emeği olan okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti. Grafik ve Fotoğraf Alanı öğretmenleri Ayhan Çelik ve Nermin Gürpınar’ın koordinatörlüğünde açılan sergide gazete, dergi, ambalaj, barkotlu ambalaj çalışmaları sergilendi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin derste yaptıkları grafik çalışmalarının yer aldığı sergi Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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