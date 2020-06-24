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Tasarım atölyesi tamam

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Beceri ve Tasarım Atölyelerinin ilki tamamlandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
Tasarım atölyesi tamam

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan Beceri ve Tasarım Atölyelerinden ilki tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ile birlikte okulda yapılan çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı. Akkan, ‘’İlçemiz Atatürk Ortaokulu Beceri Tasarım Atölyelerinde inşaat işleri tamamlandı. Kısa sürede ilk Atölye olan Müzik Atölyesinin malzemelerinin yerleştirilmesiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine verilecek. Okulların tatil edilmesi ve Liselere Geçiş Sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte okulumuzda tamirat ve onarımlar da başlamış durumda’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Tasarım Atölyesi Tamam
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