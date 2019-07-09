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Tasarım atölyesi açılıyor

SORGUN İlçesinde açılacak olan ‘Tasarım Beceri Atölyesi’ ile ilgili Okul Müdürlerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Tasarım atölyesi açılıyor

SORGUN İlçesinde açılacak olan ‘Tasarım Beceri Atölyesi’ ile ilgili Okul Müdürlerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Tasarım atölyesi açılıyor

Toplantıda okul müdürleri ile kurulacak olan tasarım beceri atölyelerini konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, atölyelerin ilçe eğitimi için oldukça önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Altınpınar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatının ders içeriklerine bakıldığında; sorgulayan, kendini ifade eden, etkili iletişim kuran, eleştirel düşünen, araştıran, yorumlama, girişimcilik becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesinin vurgulandığını hatırlattı. Altınpınar, kazanımların günlük hayat ile bağlantısı, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi, bilgi, bilim okuryazarlığı ile bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenimde etkili kullanılması üzerinde önemle durulduğunu kaydetti. Altınpınar, ‘Yapılacak çalışmalarla belirtilen hedef becerilerin kazanılmasına yönelik yöntem ve tekniklerin eğitimciler tarafından öğrenilmesi, benimsenmesi, eğitimin tüm kademelerinde bu yaklaşımın kullanılması, yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamada okullarımıza kurulacak olan tasarım beceri atölyelerinin hayırlı olmasını dilerim’ dedi.

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