Tartışmaya son nokta

Bozok Üniversitesi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Üniversitemiz bünyesinde bu yıl ilk kez 61 öğrenci ile 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak olan Veteriner Fakültesi Sorgun ilçesinde eğitime başlayacaktır’ denildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrenci velileri ve öğrencilerimizin de görüşleri esas alınarak, 2019-2020 akademik yılında Veteriner Fakültesi’nin güçlü bir akademik kadro ile Sorgun ilçesinde eğitime başlayacağını söyledi. Karadağ, “Yeni akademik yılın; üniversitemiz, Sorgun ilçemiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.