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Tartışmaya son nokta

YOZGAT Bozok Üniversitesi’ne bağlı Veterinerlik Fakültesi’nin nerede eğitime başlayacağı yönündeki söylentilere son noktayı rektörlük koydu.

Tartışmaya son nokta

YOZGAT Bozok Üniversitesi’ne bağlı Veterinerlik Fakültesi’nin nerede eğitime başlayacağı yönündeki söylentilere son noktayı rektörlük koydu.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Tartışmaya son nokta

Bozok Üniversitesi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Üniversitemiz bünyesinde bu yıl ilk kez 61 öğrenci ile 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak olan Veteriner Fakültesi Sorgun ilçesinde eğitime başlayacaktır’ denildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrenci velileri ve öğrencilerimizin de görüşleri esas alınarak, 2019-2020 akademik yılında Veteriner Fakültesi’nin güçlü bir akademik kadro ile Sorgun ilçesinde eğitime başlayacağını söyledi. Karadağ, “Yeni akademik yılın; üniversitemiz, Sorgun ilçemiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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