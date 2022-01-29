Tarımda eğitim

Programda Arda Uzun’un sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Güngör Yılmaz, geçmişten bugüne Türkiye’de tarımsal öğretim, Türkiye’de tarımsal eğitim öğretimin durumu, ziraat mühendisliği eğitimine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Geçmişten günümüze tarım öğretiminin hep olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye’deki tarımsal yükseköğretimin tarihsel geçmişi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin ve tarımsal eğitim-öğretim yapan kurumların sayısı oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye’de 43 üniversitede çok değişik şekillerde tarım bilimleri, tarım teknolojileri, veteriner fakülteleri, gıda bilimleri, orman ve su ürünleri gibi çeşitli kurumların tarıma ve tarımsal faaliyetlere katkı verdiğini söyledi. Tarım eğitiminin niteliğinin güncellemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz konuşmasının devamında şunları söyledi; “Ziraat Fakültelerinde uluslararası düzeyde eğitim veren kurumlarla mukayese ettiğimizde geride olduğumuzu ve bu noktada daha nitelikli insan yetiştirmemiz gerektiğini kabullenmemiz gerekiyor. Gerek uygulama gerekse beceri noktasında mesleğe tutkusu ve sevdası olan nitelikli insanlara ihtiyacımız olduğu çok net. Ziraat Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimizin bu mesleği çok isteyerek, severek ve arzu ederek yapmaları gerekmektedir. Hiç kimsenin mesleğini sevmeden başarılı olma şansı yoktur. Öğrencilerin nitelikli ve donanımlı yetişmesi içinde uygulama alanlarına ihtiyaç var. Birçok üniversitede ziraat fakülteleri öğrencilerinin uygulama göreceği alanları maalesef yok. Ziraat eğitimi dört duvar arasında masada sırada kürsüde öğrenilecek bir eğitim değil. Elbette işin teorik boyutu vardır ama uygulama için sahaya çıkmak gerekir. Yeni nesil toprakla uğraşmak yerine masa başı işleri tercih ediyor. Bu noktada fakültelerin müfredatının çok iyi olması lazım. Fakülteye gelen öğrenciye ne anlatmamız gerekiyor? Çevre ve insanlık bizden ne bekliyor? Bu soruların cevabına göre müfredatı belirlememiz gerekiyor. Uygulama alanları tarımsal öğretimde en önemli alan. Bu meslek, bu sektör uygulamalı bir bilim dalı. Öğrenciyi ahırla, kümesle, çiftlikle modern teknoloji ile son model ekipmanla tanıştırarak buluşturmamız ve teorik bilgilerinin uygulamasını yaptırmamız lazım. Sahada bizim üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını çözmeye kendisi adamış mesleğine aşık insanlara ihtiyacımız var. Modern teknolojiler ve uygulama alanları ve uygulayarak öğrenme başarı getirecektir. Bu duygularla, bol, bereketli günler ve yıllar diliyorum.”