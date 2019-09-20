TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI

Tuygun, Yozgat’ta eğitimin sorunlu başladığını hatırlattı, sorunları sıralayıp, çözüm önerilerinde bulundu. Tuygun, Yozgat’ın tarım kenti olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, ‘’Bu şehre yakışacak olan bir tarım alanı olan ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Köylerdeki çocuklarımız, topraklarına, hayvanına, bağına bahçesine sahip çıkacak bir eğitimden geçirilmeli, bu kültürün aşılanabileceği bir okulda yetişmelidir. Toprağı, hayvanı olan köylümüz çocukları satış elemanı ya da güvenlik görevlisi olduğunda sigortalı artık diye yarım bir sevince mahkûm edilmemelidir’’ dedi.

Bilim Sanat Merkezleri’nin özel öğrencilerin gittiği okullar olduğunu kaydeden Tuygun, bu okulun Öğretmenlerinin de özel seçilmesi gerektiğini, okulların iki haftadır açık bulunmasına karşın, henüz müzik öğretmeninin bulunmadığını, yetenekli, ayrıcalıklı öğrencilerin gittiği bu okula geçen yıl ücretli öğretmen görevlendirilmesinin yapıldığını bildirdi.

BAKIMLAR TAMAMLANMADI

Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Tuygun, Yozgat'ta birçok okulun tamir, onarımlarının devam ettiğini, temizlik sorunlarının ise henüz çözülemediğini, tuvaletlerin durumunun içler acısı olduğuna vurgu yaptı. Tuygun, ‘’Hizmetlisi olmayan okullar var. İş kur personeli de görevlendirilmediği için tuvalet temizlikleri ve okul temizlikleri aksıyor. Eğitim öğretim yılının yine sorunlarla ve geçen yıla göre daha da artarak başladı. Plansız programsız çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon eksikliği, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin işleri organize edememesi, işlerin okul türlerine göre öncelik sıralamasının olması, kaynakların yine okul türlerine göre harcanması bu sorunların belli başlı nedenlerindendir. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda hizmetliler yetersiz kalıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ay sonra İş-Kur'dan gönderilecek görevlileri bekliyor. Ucuz iş gücü güvencesiyle yapılan bu uygulama çocuklarımıza sağlıklı ortam sunmamakta, kurum kültürünün ne olduğunu bilmeyen benimseyemeyen geçici işçilerle zaman zaman okullarımızın dengesi bozulabiliyor.

Kadrolu yardımcı hizmetli görevlilerin alınması İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birinci önceliklerinden olmalıdır’’ diye konuştu.

MÜLTECİ ÖĞRENCİLER

Temsilcilik Başkanı Tuygun, Mülteci öğrencilerin eğitim sorununu çözmek için herhangi bir tedbir almadığını da ileri sürdü. Tuygun, tamamen okul idarelerinin, öğretmenlerin oluruna bırakılan Mülteci çocuklarının dışlamamakla beraber, kaynaşma adına yapılan Türk çocukları ile beraber eğitim görmeleri anlayışında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tuygun, taşımalı eğitim sorunun artarak devam ettiğini, taşımalı öğrencilere gelen yemeklerin sadece mideyi doldurmaya yönelik olduğuna vurgu yaptı, servislerin yoklamalarının çok sağlıklı bir düzende olmadığını anlattı. Tuygun, ‘’Merkezi okul konumundaki Fatma Temel Turhan ve merkez ortaokul binaları yetersiz kalmakta. Fatma temel Turhan Ortaokulu sınıf mevcutları çok fazla. Merkez Ortaokulu henüz ikili eğitimden çıkarılamadı. Sabah çok erken ders başlıyor. Akşam geç saatlerde ders saati bitiyor. Kış aylarında ders saati karanlıkta bitiyor. Yeni yapılan okullar fiziksel kaliteden yoksun yapılmaktadır. İlimiz bir kış memleketi olması, yeni yapılan okullarda spor salonları olmaması apartman kültürü ile yetişen çocukları bilgisayar oyunu gibi zararlı alışkanlıklara yönlendirir düşüncesindeyiz. İlimizde BESYO olmasına rağmen bir spor lisesinin olmaması ilimiz eğitimi adına çok büyük eksikliktir’’ ifadelerini kullandı.

Tuygun, Devlet okullarının iş bilmez yöneticileri eliyle her geçen gün itibarsızlaştırılmakta olduğu savında bulundu, ‘’Devlet okullarının itibarsızlaştırılması karşılığı olarak veliler zorunlu olarak paralı özel okullara yönelmekteler. Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat yerelinde de özel okul sayısı artmakla birlikte, özel okula giden öğrenci sayısı da artmaktadır. Eğitim paralı olma yolunda ilerlemektedir. Eğitim iş parasız, ulusal, karma, laik, bilimsel, demokratik eğitimi savunur’ diyerek, açıklamasını noktaladı.

