Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100339
ALTIN
275.602
DOLAR
5.6986
STERLİN
7.1653
EURO
6.3000

TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, Yozgat’ın bir tarım kenti olduğuna dikkat çekerek, tarıma dayalı meslek liselerinin açılması gerektiğini söyledi.

TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, Yozgat’ın bir tarım kenti olduğuna dikkat çekerek, tarıma dayalı meslek liselerinin açılması gerektiğini söyledi.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
TARIMA DAYALI LiSE AÇILMALI

Tuygun, Yozgat’ta eğitimin sorunlu başladığını hatırlattı, sorunları sıralayıp, çözüm önerilerinde bulundu. Tuygun, Yozgat’ın tarım kenti olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ettiği açıklamasında, ‘’Bu şehre yakışacak olan bir tarım alanı olan ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'dir. Köylerdeki çocuklarımız, topraklarına, hayvanına, bağına bahçesine sahip çıkacak bir eğitimden geçirilmeli, bu kültürün aşılanabileceği bir okulda yetişmelidir. Toprağı, hayvanı olan köylümüz çocukları satış elemanı ya da güvenlik görevlisi olduğunda sigortalı artık diye yarım bir sevince mahkûm edilmemelidir’’ dedi.
Bilim Sanat Merkezleri’nin özel öğrencilerin gittiği okullar olduğunu kaydeden Tuygun, bu okulun Öğretmenlerinin de özel seçilmesi gerektiğini, okulların iki haftadır açık bulunmasına karşın, henüz müzik öğretmeninin bulunmadığını, yetenekli, ayrıcalıklı öğrencilerin gittiği bu okula geçen yıl ücretli öğretmen görevlendirilmesinin yapıldığını bildirdi.
BAKIMLAR TAMAMLANMADI
Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Tuygun, Yozgat'ta birçok okulun tamir, onarımlarının devam ettiğini, temizlik sorunlarının ise henüz çözülemediğini, tuvaletlerin durumunun içler acısı olduğuna vurgu yaptı. Tuygun, ‘’Hizmetlisi olmayan okullar var. İş kur personeli de görevlendirilmediği için tuvalet temizlikleri ve okul temizlikleri aksıyor. Eğitim öğretim yılının yine sorunlarla ve geçen yıla göre daha da artarak başladı. Plansız programsız çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon eksikliği, liyakat sahibi olmayan yöneticilerin işleri organize edememesi, işlerin okul türlerine göre öncelik sıralamasının olması, kaynakların yine okul türlerine göre harcanması bu sorunların belli başlı nedenlerindendir. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda hizmetliler yetersiz kalıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir ay sonra İş-Kur'dan gönderilecek görevlileri bekliyor. Ucuz iş gücü güvencesiyle yapılan bu uygulama çocuklarımıza sağlıklı ortam sunmamakta, kurum kültürünün ne olduğunu bilmeyen benimseyemeyen geçici işçilerle zaman zaman okullarımızın dengesi bozulabiliyor. 
Kadrolu yardımcı hizmetli görevlilerin alınması İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birinci önceliklerinden olmalıdır’’ diye konuştu.
MÜLTECİ ÖĞRENCİLER
Temsilcilik Başkanı Tuygun, Mülteci öğrencilerin eğitim sorununu çözmek için herhangi bir tedbir almadığını da ileri sürdü. Tuygun, tamamen okul idarelerinin, öğretmenlerin oluruna bırakılan Mülteci çocuklarının dışlamamakla beraber, kaynaşma adına yapılan Türk çocukları ile beraber eğitim görmeleri anlayışında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tuygun, taşımalı eğitim sorunun artarak devam ettiğini, taşımalı öğrencilere gelen yemeklerin sadece mideyi doldurmaya yönelik olduğuna vurgu yaptı, servislerin yoklamalarının çok sağlıklı bir düzende olmadığını anlattı. Tuygun, ‘’Merkezi okul konumundaki Fatma Temel Turhan ve merkez ortaokul binaları yetersiz kalmakta. Fatma temel Turhan Ortaokulu sınıf mevcutları çok fazla. Merkez Ortaokulu henüz ikili eğitimden çıkarılamadı. Sabah çok erken ders başlıyor. Akşam geç saatlerde ders saati bitiyor. Kış aylarında ders saati karanlıkta bitiyor. Yeni yapılan okullar fiziksel kaliteden yoksun yapılmaktadır. İlimiz bir kış memleketi olması, yeni yapılan okullarda spor salonları olmaması apartman kültürü ile yetişen çocukları bilgisayar oyunu gibi zararlı alışkanlıklara yönlendirir düşüncesindeyiz. İlimizde BESYO olmasına rağmen bir spor lisesinin olmaması ilimiz eğitimi adına çok büyük eksikliktir’’ ifadelerini kullandı.
Tuygun, Devlet okullarının iş bilmez yöneticileri eliyle her geçen gün itibarsızlaştırılmakta olduğu savında bulundu, ‘’Devlet okullarının itibarsızlaştırılması karşılığı olarak veliler zorunlu olarak paralı özel okullara yönelmekteler. Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat yerelinde de özel okul sayısı artmakla birlikte, özel okula giden öğrenci sayısı da artmaktadır. Eğitim paralı olma yolunda ilerlemektedir. Eğitim iş parasız, ulusal, karma, laik, bilimsel, demokratik eğitimi savunur’ diyerek, açıklamasını noktaladı.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez geleneği sürdürdü
Merkez geleneği sürdürdü
Haftayı kutladılar
Haftayı kutladılar
Divanlı’ya ziyaret
Divanlı’ya ziyaret
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Eğitim-öğretim görüşüldü
Eğitim-öğretim görüşüldü
Eğitimin mekanı yok!
Eğitimin mekanı yok!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim