TARIMA BiLiMSEL DESTEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları da kapsayan yönetmenliği Resmi Gazetede yayımlandı. Üniversite bünyesinde faaliyetini sürdürecek olan merkez, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat ile birlikte bölgede tarım ve hayvancılık alanında yapacağı çalışmalarla, sektörün her alanda gelişimine katkıda bulunacak. Üniversite bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda bilimi konularında yürütülecek araştırma, uygulama, üretim, eğitim, yayım faaliyetlerini koordine edecek olan merkez, ilgili birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje, tez çalışması gibi faaliyetlerine de destek verecek. Yeni yetiştirme tekniklerini uygulayıp, birim alan veriminin artırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalara imza atacak olan merkez, yeni geliştirilen çeşitlerin kullanımını sağlayıp, yeni çeşit, üretim yöntemlerini üretici ve öğrencilere tanıtacak. Gerek görüldüğünde eğitim faaliyetinde bulunacak olan merkez, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmalarını kuracak, paydaşlarla iş birliği yaparak, sürdürülebilir hâle getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturup, danışmanlık hizmetleri verecek.

FAALİYET ALANLARI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, fakülte ve yüksekokullarda bitkisel, hayvansal üretimle ilgili faaliyetlerde üretilen bilgilerin yayılmasını sağlayacak. Üniversitede bitkisel, hayvansal, gıda üretimi ile ilgili fakülte, meslek yüksekokulların ön lisans, lisans, lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez, araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmeti sunacak. Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan, tesisleri ile anlaşmalı kamu, özel sektör işletmelerinde üretim planları yapılarak, her türlü bitkisel, hayvansal üretimi gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üretilen ürünleri pazara sunacak, bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturacak. Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, peyzaj, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ile tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, güncel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olacak. Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve ilgili mevzuat kapsamında bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal sorunların çözümüne yönelik projeleri yürütecek.

GEN BANKASI

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ıslah çalışmaları yapılarak, nitelikli damızlık hayvan, bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyo aktarımı yapabilecek, altyapı kurulup, gen bankaları oluşturulacak, oluşturulmasına katkı sağlayacak. Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayım yapılmasına imkân sağlanacak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturulup, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs, seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlenecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve araştırma imkânları geliştirilecek. Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek, araştırmacılara, imkânları ölçüsünde araştırma materyali ve çalışma alanı temin edecek. Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlenmesini sağlayacak. Geliştirilecek yeni üretim yöntemlerini bölge üreticilerine uygulamalı bir şekilde tanıtımını yapacak. Merkez bünyesinde üretilen fide, fidan, tohum, tohumluk ve damızlık materyalin kamu, özel sektör kuruluşları veya üreticilere Merkezin döner sermayesi kapsamında sunacak. Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere destek sağlayacak. Üniversitenin ihtisas alanı olan kenevir alanındaki çalışmalara öncelikli olarak katkı sunacak.