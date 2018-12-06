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Tarık Buğra Anıldı

YOZGAT’ta düzenlenen etkinlikte ‘Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra’ anıldı.

Tarık Buğra Anıldı

YOZGAT’ta düzenlenen etkinlikte ‘Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra’ anıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Tarık Buğra Anıldı

Program kapsamında düzenlenen panellerde 3 şehirden 12 Anadolu Mektebi öğrencisi, Tarık Buğra’yı değişik yönleri ile anlattı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, insanlığın medeniyet destanının devamlılığı her neslin bıraktığı bilgi ve birikimin korunması ve artırılarak geleceğe aktarılması ile mümkün olduğunu söyledi. Emniyet eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz,  gençlerle buluşmaktan ve geleceğin inşasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiş bu programda bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kâzım Arıcan, “Anadolu Mektebi bünyesinde faaliyet gösteren öğrencilerin oldukça donanımlı olduklarını gördüm. Bu yaşta böyle analiz yapabilmeleri çok başarılı’’ dedi. 
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Mektebi projesinde kendisinin de kişisel olarak beğeni ile okuduğu çok sayıda yazar bulunduğunu, bu okumaların ancak güzel ahlak ile şekillendiğinde değerli olduğunu ifade ederek etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakan danışmanı Süleyman Bayraktar’ın da hazır bulunduğu Program Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Fuat Bahadır Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen paneller ve ardından Bayram Bilge Tokel’in Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda verdiği konser ile son buldu. Yürütme Kurulu Başkanlığını Sami Güçlü’ nün yapmış olduğu Anadolu Mektebi projesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülüyor. Otuzun üzerinde ilde yürütülen yazar okumaları programında , lise döneminde 5 yazarın, üniversite döneminde de 5 yazarın eserlerini okumakta olan öğrenciler, mesleki eğitimlerini tamamlayıp hayata atılırken, Türk tarihini sanatını, edebiyatını, dilini, inanç ve değerlerini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaklar. 
 

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