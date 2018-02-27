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Tarihi toplantı

YOZGAT Bilim ve Kitap Dostları Derneği tarafından ‘Dünden Bugüne Yozgat Mekteb-i Sultan-i’ konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Tarihi toplantı

YOZGAT Bilim ve Kitap Dostları Derneği tarafından ‘Dünden Bugüne Yozgat Mekteb-i Sultan-i’ konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Tarihi toplantı

Yozgat Lisesi’nin tarihi geçmişi hakkında önemli bilgiler verilecek toplantının konuşmacısı Araştırmacı-Yazar Osman Karaca olacak.
Yozgat Bilim ve Kitap Dostları Derneği Başkanı Ahmet Sargın, bugün saat 11.00’de Yozgat Lisesi’nde tanıtım toplantısı yapılacağını akabinde ise Merkez Ortaokulu’nda saat 14.00’de söyleşi gerçekleştirileceğini belirterek, tüm Yozgat halkını etkinliğe davet etti.

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