Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119140
ALTIN
304.795
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8817
EURO
6.6232

Taramalar devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci grup tarama uygulamasına devam edildiğini söyledi.

Taramalar devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci grup tarama uygulamasına devam edildiğini söyledi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:46
Taramalar devam ediyor

Yazıcı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan kılavuz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan ‘Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Grup Tarama Uygulama’ sürecinin devam ettiğini kaydetti. Yazıcı, ‘’Bilim ve sanat merkezlerine ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilmeleri ile başlamış, ilk tablet uygulaması 4 Ocak 2020 tarihinde ülke genelinde başlatılmıştı. Ülke genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri için 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yeni hedefler belirlenmiş, Kurumsal Yapı, Öğrenci Tanılama ve Değerlendirme Araç ve Süreçleri ileri seviyelere taşınması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerimizde Bilim ve Sanat Merkezleri açılmış ve il merkezimizdeki Bilim ve Sanat Merkezi ile ilimizde üç Bilim ve Sanat Merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir’’ dedi. Yazıcı, Bilim ve Sanat Merkezleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında geçen yıl sürece dâhil olan öğrenci sayısının 2 bin 830'larda iken, bu sene 6 bin 44 sayılarına yükseldiğini, tanılama sürecine dâhil olan öğrenci sayılarında çok ciddi artışlar sağlandığını anlattı. Yazıcı, ‘’19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek Grup Tarama uygulamasının sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sayfasından yayınlanacak olup süreç bireysel değerlendirme çalışmaları ile devam edecektir. İlimiz genelinde sürecin düzenli olarak işlemesinde gayret gösteren tüm eğitim camiamıza; geleceğimizin ümidi öğrencilerimize, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda en güzel hizmetlerin sağlanması için desteklerini esirgemeyen velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Taramalar Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATiL BiTTi
TATiL BiTTi
Rektör Bilgilendirdi
Rektör Bilgilendirdi
Meslek Edindiriyor
Meslek Edindiriyor
Eğitimde gelişim planı
Eğitimde gelişim planı
Eğitime ORAN desteği
Eğitime ORAN desteği
Eğitimin ikinci dönemi konuşuldu
Eğitimin ikinci dönemi konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim