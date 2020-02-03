Taramalar devam ediyor

Yazıcı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan kılavuz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan ‘Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Grup Tarama Uygulama’ sürecinin devam ettiğini kaydetti. Yazıcı, ‘’Bilim ve sanat merkezlerine ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilmeleri ile başlamış, ilk tablet uygulaması 4 Ocak 2020 tarihinde ülke genelinde başlatılmıştı. Ülke genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri için 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yeni hedefler belirlenmiş, Kurumsal Yapı, Öğrenci Tanılama ve Değerlendirme Araç ve Süreçleri ileri seviyelere taşınması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerimizde Bilim ve Sanat Merkezleri açılmış ve il merkezimizdeki Bilim ve Sanat Merkezi ile ilimizde üç Bilim ve Sanat Merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir’’ dedi. Yazıcı, Bilim ve Sanat Merkezleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında geçen yıl sürece dâhil olan öğrenci sayısının 2 bin 830'larda iken, bu sene 6 bin 44 sayılarına yükseldiğini, tanılama sürecine dâhil olan öğrenci sayılarında çok ciddi artışlar sağlandığını anlattı. Yazıcı, ‘’19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek Grup Tarama uygulamasının sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sayfasından yayınlanacak olup süreç bireysel değerlendirme çalışmaları ile devam edecektir. İlimiz genelinde sürecin düzenli olarak işlemesinde gayret gösteren tüm eğitim camiamıza; geleceğimizin ümidi öğrencilerimize, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda en güzel hizmetlerin sağlanması için desteklerini esirgemeyen velilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.