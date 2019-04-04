Tam not aldı

Öğretmenevi hizmet binasının bodrum katı başta olmak üzere ısınma sistemleri, çamaşırhane, mutfak ekipmanları, lokal, konaklama odalarının hijyen ve temizliği noktasında sıkı bir inceleme yapıldı. Ayrıca öğretmenevi personellerinin ilgili mevzuat doğrultusunda görev alanlarına uygun çalışma yapıp yapmadıkları noktasında rehberlik faaliyetleri de yerine getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, "Saraykent Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü toplam 22 yatak kapasitesi, lokal ve dinlenme alanları ile ilçemizde kamu görevlileri açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın bir araya geldiği aynı zamanda oturma alanları ve bahçesinde aileleri ile birlikte zaman geçirdiği bu güzide kurumumuzun hizmet kalitesi bizler için son derece öneme sahiptir. Bugün burada yaptığımız rehberlik ve denetim faaliyetlerinde öğretmenevimizden yararlanan kamu personellerimizin tıpkı kendi evlerinde olduğu gibi güven ve huzurlu bir şekilde hissedebilmeleri için gerekli incelemelerde bulunduk’’ dedi, Öğretmenevi personeline teşekkür etti.