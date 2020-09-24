Tablet sevinci

SORGUN ilçesinde sınıf öğretmeni Ali Aydoğan, başlattığı girişimlerle 26 öğrencisine yeni tablet bilgisayar alınmasını ve uzaktan eğitime sorunsuz katılmalarını sağladı. Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Aydoğan, bazı öğrencilerinin bilgisayar veya telefonunun bulunmamasından dolayı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslere katılamaması üzerine çalışma başlattı. Yakın çevresi ve esnafın destekleriyle 24, kendisi de 2 tablet bilgisayar satın alan Aydoğan, sınıftaki tüm öğrencilerinin EBA'ya sorunsuz bağlanmasını sağladı. Ali Aydoğan, 31 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitimin başladığını ve EBA üzerinden ders yaptıklarını belirtti. Derse katılımda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını anlatan Aydoğan, "Bazı ailelerin 2-3 çocuğu var ve yeterli bilgisayarı olmadığı için aynı anda derse katılamıyordu. Bu nedenle bir çalışma yaptık, çevremizde durumu müsait olan arkadaşlardan, esnaftan öğrencilerimize tablet hediye etmelerini istedik ve bütün öğrencilerimize tablet alınmasını sağladık" dedi. Aydoğan, çocuklara hediye edilen tabletle derslere katılımın arttığını ifade ederek, "Çocuklara bir motivasyon kaynağı oldu. Daha önce anne veya babalarının telefonlarından kısıtlı imkanlarla bağlanıyorlardı, şimdi ellerinde kendilerine ait olan tabletle derse katılıyorlar. Şimdi çocuklar tabletleriyle canlı ders saatinin başlamasını bekliyorlar" diye konuştu. Öğrencilerden Muzaffer Toprak Can ise öğretmeninin hediye ettiği tabletle derslere sorunsuz katıldığını aktardı. Amine Elif Yırtıcı da evde tek telefon olduğunu ağabeyi ile aynı anda canlı derslere katılmakta sorun yaşadıklarını dile getirerek, öğretmeninin hediye ettiği tabletile sorunun ortadan kalktığını söyledi. Velilerden Havva Yıldırım Kaplan ise iki çocuğunun bulunduğunu anlatarak, "Canlı derslere katılmakta sıkıntı yaşıyorduk. Ali hocamızın verdiği tabletle bu sıkıntıyı aştık. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da Aydoğan'a ve tablet bilgisayar alınmasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.