Tablet ihtiyaçları karşılanıyor

Yozgat Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, akademik başarıda çocuk ve ailenin önemli bir faktör olsa da Covit-19 sürecinde bilişim araçlarının da ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi. Neşeli, çocukların başarısını desteklemek için Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında tablet hediye etmeye devam ettiklerini bildirdi. Neşeli, ‘’Salgının aşı ile sona ereceği günler yakın. Normalleşmenin başladığı bu dönemde her bir bireyin duygu ve hislerine karşı duyarlı olmalarını ve güvendiği kişilerle paylaşmalarını istiyoruz. Evde aktif olmalarını eş ve çocukları ile görev ve sorumlulukları paylaşmalarını, çocuklara daha fazla vakit ayırarak, hedefler koyarak takip etmelerini tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.