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Tablet desteği

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımlarına sunulmak üzere tablet bağışında bulundu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:50
Tablet desteği

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, ‘’Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız, size inanıyoruz, sizin için çalışıyoruz’’ diyerek, 68 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya’ya teslim etti. Başkan Arslan, ‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odamız öncülüğünde başlatılan tablet yardımı kapsamında, pandemi koşullarında online eğitme giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere toplam 68 tableti ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Tablet Desteği
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