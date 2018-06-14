Sürücülere eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy´un verdiği eğitimlerde, ilk yardım, taşımalı eğitim yönetmeliği, trafik kuralları, trafikte güvenlik gibi pek çok konularda şoförlerin bilinçlendirilmesi hedef alındı. Yapılan eğitimlerin sonucunda sınav yapılarak başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.