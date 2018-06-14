Sürücülere eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy´un verdiği eğitimlerde, ilk yardım, taşımalı eğitim yönetmeliği, trafik kuralları, trafikte güvenlik gibi pek çok konularda şoförlerin bilinçlendirilmesi hedef alındı. Yapılan eğitimlerin sonucunda sınav yapılarak başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.
14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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