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Süre uzatıldı

BOZOK Üniversitesinden yapılan duyuruya göre ders kayıt süresinin uzatıldığı bildirildi. Bozok Üniversitesi öğrencilerini ilgilendiren ders kayıt işlemiyle ilgili Bozok Üniversitesinden duyuru geldi.

Süre uzatıldı

BOZOK Üniversitesinden yapılan duyuruya göre ders kayıt süresinin uzatıldığı bildirildi. Bozok Üniversitesi öğrencilerini ilgilendiren ders kayıt işlemiyle ilgili Bozok Üniversitesinden duyuru geldi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Süre uzatıldı

Üniversiteden yapılan duyuruya göre kayıt yenileme süresinin uzatıldığı belirtildi. Bozok Üniversitesinde normal ders kayıtlarının 23 Eylül 2018 tarihinde, mazeret başvurularının ise 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı ifade edildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, öğrenci bilgi sistemiyle ilgili yaşanan teknik aksaklıklar için gerekli önlemlerin alındığını, bundan dolayı ders kaydı yapacak öğrencilerin mağduriyet yaşamayacağını belirterek, “Öğrencilerimiz resmi sayfamızdan süreci takip edebilir” şeklinde konuştu.

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