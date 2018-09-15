Süre uzatıldı

Üniversiteden yapılan duyuruya göre kayıt yenileme süresinin uzatıldığı belirtildi. Bozok Üniversitesinde normal ders kayıtlarının 23 Eylül 2018 tarihinde, mazeret başvurularının ise 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı ifade edildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, öğrenci bilgi sistemiyle ilgili yaşanan teknik aksaklıklar için gerekli önlemlerin alındığını, bundan dolayı ders kaydı yapacak öğrencilerin mağduriyet yaşamayacağını belirterek, “Öğrencilerimiz resmi sayfamızdan süreci takip edebilir” şeklinde konuştu.