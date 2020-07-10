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Şube Müdürleri veda etti

Yozgat il Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli şube müdürleri yeni görev yerlerine gitmek üzere mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:28
Şube Müdürleri veda etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kurumda görev yapan Şube Müdürleri Metin Halıcı, Öner Tikilo,  Adem Öztürk, tayinlerinin çıkması nedeniyle kendilerine veda yemeği düzenledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdürlük yöneticilerinin katıldığı veda yemeğinde Şube Müdürlerine günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Duygusal anların yaşandığı yemekte, Yozgat eğitimine hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getiren Şube Müdürleri, Yozgat'ın her zaman gönüllerde güzel anılarla hatırlanacağını dile getirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ‘’Birlikte gönül hoşnutluğu ile mesai yaptığımız üç yol arkadaşımızın Ankara, Antalya ve Kahramanmaraş' a tayinlerinin çıkması nedeniyle muhabbet ile uğurlamak üzere veda yemeği düzenledik.  Değerli arkadaşlarımıza İlimiz eğitimine, kurum kültürüne ve kurum iklimine katkıları, üstün gayretleri ve gök kubbede hoş bir seda bırakmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hayatta ayrılık mukadder, dostluk bakidir.  Dostlara esenlik dileğiyle selam olsun'' dedi. 

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Şube Müdürleri Veda Etti
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