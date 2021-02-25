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SU TASARRUFU

Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda, yağmur suları biriktirilip, farklı ihtiyaçların karşılanmasında değerlendirilirken, minikler suyun değerini öğrenip, tasarruflu tüketim konusunda bilinçlendiriliyor.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:50
SU TASARRUFU

YOZGAT Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda uygulamaya konulan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ isimli proje kapsamında, minikler suyun hayatımızdaki önemini öğrenirken, öğretmenlerinin aracılığı ile tasarruflu su tüketimi hakkında da uygulamalı bilgi sahibi oluyor. Türkiye’de 10 farklı şehirde ve Polonya, Romanya gibi farklı ülkelerde uygulanan Yağmur Suyu Hasadı Projesi, Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda da uygulamaya konuldu. Yağmur Suyu Hasadı projesinin e-twinning projesi olduğu, su kaynaklarının çeşitli nedenlerle hızla tükendiği şu günlerde var olan su kaynaklarını bilinçli kullanarak, doğanın armağanı olan yağmur sularını depolayarak, günlük yaşamın birçok alanında kullanılmasını amaçlıyor. Okul Müdürü Emine Ateş, okul öncesi eğitim kurumu olarak, eğitimin ilk basamağı olduklarını hatırlatıp, ‘’Bizler bu yaşta çocuklarımıza suyun, suyu bilinçli tüketmenin önemini kavratırsak, gelecek nesillerimize güzel ve su kıtlığı yaşamayacakları bir dünya bırakabiliriz’’ dedi. Okul Müdürü Ateş, okulda böylesine güzel bir projenin uygulamaya konulmasından çok mutlu olduklarının altını çizdi. Ateş, ‘’Minik ama koca yürekli öğrencilerimiz, destek ve emeklerini esirgemeyen velilerimize emeklerinden ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yağmur Suyu Hasadı aslında bilinçli su tüketimi ve yaşam kaynağı suyumuzun boşa tüketilmemesi için herkesin yapması ve hayatında uygulaması gereken sosyal sorumluluk davranışıdır. Geleceğimiz çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Yağmur Suyu Hasadı iyi ki var’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulunda uygulamaya konulan projenin Öğretmen Esra Selçuk Karaalp tarafından yürütüldüğü bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
SU TASARRUFU
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