Su sorunu çözülüyor

Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Beldesinin artan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan alınacak suyun yaklaşık 15 kilometrelik hat ile Çiçekdağı İlçesine, yaklaşık 5 kilometrelik hat ile de Köseli Beldesine iletilecek içme suyu temini için gerekli çalışmaların devam ettiği açıklandı. Servis yolu açılması ve malzemesinin taşıma işlerine başlandığı belirtilerek, çalışmaların devam ettiği, yaklaşık 400 metrelik kısımda hendek kazısı yapılarak, yatak malzemesi serildiği bildirildi. 457 milimetre ve 273 milimetre çelik boru kaynak işlerinin devam ettiği açıklandı. Yozgat il merkezinin 2050 yılına kadar şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda toplanan su Çiçekdağı ilçesi ve Köseli Beldesi ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Yerköy ilçesinin de su ihtiyacını karşılayacak. DSİ’den verilen bilgilere göre, Çiçekdağı İlçe merkezi ile Köseli Beldesi’nin artan su ihtiyaçlarının Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanacağı, bu yöndeki çalışmaların devam ettiği bildirildi. Çiçekdağı İlçesine yıllık 510 bin metreküp, Köseli Beldesine ise yıllık 320 bin metreküp içme suyu basılacak. Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin yıllık yaklaşık 830 bin metreküp içme suyu temini için yürütülen çalışmalar kapsamında bin metreküp ve 500 metreküplük içme suyu deposu ve sanat yapıları imal ediliyor. Hat üzerine boru dağıtımı başladı. •Seyfettin Sağlam•