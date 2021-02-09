STK faaliyetlerine yönelik seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata yurdun farklı şehirlerinden akademisyen, bürokrat, öğrenci ve STK mensubu 55 civarında katılımcıya yönelik ‘Proje Yazma Teknikleri Semineri’ konulu sunum yaptı. Moderatörlüğünü Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan’ın yaptığı seminer Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun selamlama konuşması ile başladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, proje tasarımı teknikleri, projelerde yer alması gereken bilgilerin çerçevesi, içeriğin kalitesi hakkında bilgiler paylaştı, proje tabanlı çalışmalarda hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Böyükata, projelerin mantıksal bütünlüğü ve iç tutarlılığının önemine vurgu yaparak, proje mantığında demogoji karışıklığının yanıltıcı olacağını vurgulayarak, kurguda literatürdeki iddialar, tezler karşılaştırılırken, doğru bir akıl yürütmenin gerektiğini ifade etti. Böyükata, proje fikri geliştirirken ve yazarken, iyi bir durum analizi yapıp, güçlü yönlere odaklanmak, olumsuzlukları minimize etmek ve uygun fırsatları da iyi değerlendirmek gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, STK gibi oluşumların gönüllülük faaliyetlerinde önemli roller üstlenebildiğini ve buna toplumun ihtiyacının olduğunu ortaya koydu, bununla beraber, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın STK’ların ilke edinmeleri gereken hususlar olduğunun da altını çizdi. Böyükata, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.