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Star Programı sonuçları açıklandı

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencilerinin, TÜBİTAK Star Stajyer Burs Programı kapsamında hazırladıkları proje kabul edildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:03
Star Programı sonuçları açıklandı

Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefi doğrultusunda, lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları, araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen Star Programı sonuçları açıklandı. Star programı kapsamında, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bin 359 farklı projede 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dâhil olmak üzere bin 500 lisans öğrencisi Star programına kabul edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Musa Erduran, Murat Erciyas, Tıp Fakültesi’nden İrem Küllü, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden Fatma Nur Kaçan ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Ecem Yaman burs almaya hak kazandı. İlk kez bu kapsamda proje tabanlı burs programı ile başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmeleri, akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde görev almaları ve araştırma becerilerini geliştirmelerinin hedeflendiği kaydedildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ÜBİTAK Star Stajyer Burs Programı kapsamında burs programına dâhil olan öğrencileri tebrik etti. Karadağ, ‘’Burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin araştırma ekosistemine erken aşamada dâhil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmeleri çok büyük önem arz ediyor. Üniversitemiz her zaman bilimi öncelemekte ve öğrenci merkezli faaliyetleri sürdürmektedir. Bu noktada öğrencilerimizin yanındayız ve onları destekliyoruz. Öğrencilerimize yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Bilimsel çalışmalara verdiği destekten dolayı da TÜBİTAK başkanımız başta olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. 

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Star Programı Sonuçları Açıklandı
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