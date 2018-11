Staj sözleşmesi imzalandı

Bozok Üniversitesi, öğrenci ve iş dünyası ile köprü kurmak amacıyla düzenlenen Kariyer Günleri'nin ilki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Ulusan, Yozgat Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara, ETPA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Programın ilk bölümünde Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerine saha da eğitim ve pratik uygulama imkAnının verileceği staj sözleşmesi, ETPA Gıda ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalandı. İşadamı Zafer Özışık ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, staj sözleşmesini imzaladılar. Rektör Yardımcısı Akın, işletmelerinde staj imkanı sağlayacağından dolayı İşadamı Özışık'a teşekkür etti. Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara da, kariyer günleri etkinliğinin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, ayrıca imzalanan sözleşme ile öğrencilere staj imkanının doğduğunu bildirdi. Kişinin önce kendini geliştirme istediği ve arzusunda olması gerektiğini söyleyen İşadamı Zafer Özışık ise,"Kendimizi geliştirmemiz, çağa uymamız lazım. Başarıda birinci madde zamanı iyi kullanmaktır. Çalışmak, tabi dürüstlük olmazsa olmazdır. İşi kendi işiniz gibi görmektir" diye konuştu.

Programın soru cevap bölümünde öğrencilerin sorularına cevap veren Özışık, 'Konu öğrenci olunca akan sular durur ve sizler için her şeyi yaparız' deyip öğrencilerin her konuda kapılarını çalabileceklerini söyledi. Özışık, konuşmasının sonunda programa katılan tüm öğrencileri, işletmelerinde misafir etmek istediğini belirterek yemek kuponu bulunan her öğrencinin istediği yemeği yiyebileceği davetinde bulundu. Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, kariyer günlerine katılarak katkı sağladığı için İşadamı Zafer Özışık'a teşekkür plaketi takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.