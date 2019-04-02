Spor Şenliği Başladı

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının katıldığı şenlikler 12 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. Spor şenliklerinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, masa tenisi, satranç, badminton kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Spor Şenlikleri Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın tarafından spor meşalesinin yakılması ile başladı. Şenliğin açılışı basketbol müsabakasıyla start aldı. İlk müsabakada Beden Eğitim Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlama atışını Karacabey yaptı. Karacabey, Yozgat Bozok Üniversitesi 12’inci Spor Şenlikleri’ni başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karacabey, “Spor Şenlikleri yapmamızdaki amaç öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak. Yapılacak müsabakalarda centilmenlik anlayışını öğrencilerimizin benimsemesine yardımcı olarak sporun dostluk ve kardeşlik olduğuna dikkat çekmektir. Müsabakaların şenlik havasında ve centilmenlik içerisinde, sakatlanmaların olmadığı bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Müsabakalarda yer alacak öğrenci ve personelimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.