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Sözleşmeli öğretmenlere tavsiye

ÇAYIRALAN ilçesine ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, çeşitli öğütlerde bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlere tavsiye

ÇAYIRALAN ilçesine ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, çeşitli öğütlerde bulundu.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Sözleşmeli öğretmenlere tavsiye

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Mucuk ve Ahmet Karakaş da hazır bulundu. Öğretmenevi salonunda yapılan toplantıda Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, ‘’Yeni göreviniz hayırlı olsun. Öğretmen demek örnek insan demektir. Öğrencileriniz ve bulunduğunuz yerdeki herkes sizi örnek olarak alır. Bunun için örnek olacaksınız davranışınızla kıyafetinizle konuşmanızla. Özellikle köylerde çalışan öğretmen arkadaşlar daha dikkatli, olmalıdır. Her zaman çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkiler içinde olun’’ dedi.  Bozdağ, öğretmenlik mesleğinin para için yapılan bir meslek olmadığına da dikkat çekerek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi. Bozdağ, ‘’Geleceğimizi sizler yetiştireceksiniz. Bazı veliler çocuklarını okutmayabilir. Siz ikna ederek çocukları okula kazandırmalısınız. Çocuklarımızı geleceğimiz için vatan, millet, bayrak sevgisi ile yetiştirmeliyiz. Ülkesini seven gençlerimiz. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracaklardır. Bunun için onları bilgi dolu yetiştirin. Görevinizi layığı ile yapın akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat uyuyun. Benim kapım herkese açıktır. Her zaman gelebilirsiniz. Kendi sorunlarınız okula sınıfa yansıtmayınız. Yansıttığınız zaman sıkıntılar olur. Sizlerin fedakârca çalışacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu. Toplantıda Şube Müdürü Hakan Mucuk, aday öğretmenlik süreçlerinden bahsederek, öğretmenleri bu konuda bilgilendirip, öğretmenlerin sorularına cevap verdi, yeni meslek hayatına başlayan öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

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