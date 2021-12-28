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SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ

Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesinde şiir ve edebiyat üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

28 Aralık 2021 Salı 00:19
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ

 Ayşe Ilıcak İmam Hatip Lisesinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Gazeteci şair yazar Ahmet Sargın ve emekli öğretmen Şevket Susam katıldı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören söyleşide Ahmet Sargın’ın sunumu ve Şevket Susam’ın ozan tarzı halk türkülerini söylemesinin yanı sıra okul müdürü İdris Çetin ve okul görevlisi Keskin Özer de kendi şiirlerini okudu. Program da öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştirilerek kitap okumaya ve yazmaya yönlendirilmesi üzerinde duruldu. Program sonunda şiire edebiyata ilgi duyan öğrencilere şiir antolojisi kitabı hediye edilirken okul müdürü İdris Çetin tarafından Yazarlara teşekkür belgesi taktim edildi. Okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür eden Sargın, “Örnek bir uygulama gerçekleştirdiniz sizleri kutlarız; ayrıca misafirperverliğiniz ve ilginiz için de teşekkür eder, saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.12.2021 18:22
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