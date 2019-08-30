Sosyal Okulum tanıtıldı

İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen Eğitim Değerlendirme Toplantısında tanıtılan projenin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Liseye Geçiş Sınavı, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi sonuçları ve istatistikleriyle sunumu yapılarak ilçeler ve okullar bazında incelenerek kararlar alındı.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yeni eğitim-öğretim döneminin ülkemiz ve ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

