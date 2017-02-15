‘Sosyal Medya’ eğitimi

Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinde Habitat Derneği Gönüllü Eğitmeni Seher Öztop, tarafından “Sosyal Medya Okuryazarlığı”eğitimi semineri düzenlendi.

Seminer hakkında açıklamalarda bulunan Öztop, sosyal medya okuryazarlığı eğitimi kapsamında katılımcılara, internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel dönüşümden başlayarak, sosyal medyanın ne olduğu ve neden önemli olduğunu konusunda hakkında çeşitli konuları anlattı.