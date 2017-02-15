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‘Sosyal Medya’ eğitimi

15 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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Sorgun Türk Telekom Lisesinde öğrencilere “Sosyal Medya Okuryazarlığı” eğitim semineri verildi. Seminere katılan 156 öğrenciye katılım belgesi takdim edildi.

‘Sosyal Medya’ eğitimi
Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinde Habitat Derneği Gönüllü Eğitmeni Seher Öztop, tarafından “Sosyal Medya Okuryazarlığı”eğitimi semineri düzenlendi.
Seminer hakkında açıklamalarda bulunan Öztop, sosyal medya okuryazarlığı eğitimi kapsamında katılımcılara, internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel dönüşümden başlayarak, sosyal medyanın ne olduğu ve neden önemli olduğunu konusunda hakkında çeşitli konuları anlattı.
Öztop, “Sosyal medyanın ne gibi yararlarının ve zararlarının olabileceği, hangi araçlarla yönetildiği, sosyal medyada kişisel itibarın nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirme içeren bir eğitim gerçekleştirdik. Aynı zamanda eğitim sosyal medyanın yaygınlaşması ile konuşulmaya başlanan sosyal medya etiği ve internet hukuku hakkında bilgilendirme sağlayan bir amacı da içinde barındırmaktır. Eğitim kapsamında, sosyal medyanın geleneksel medyadan ayrıldığı noktalar da göz önünde bulundurularak, kullanıcıların aktif ve bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmaları sağlanmaya çalışıldı. Projenin ana ortağı Microsoft ve Habitat Derneğidir. Eğitimin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Okul idaresine ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

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