SORUNLAR MECLiSE TAŞINDI

Keven, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2018 kesin hesap cetveline göre Yozgat'a 1 milyar 938 milyon lira harcandığını belirten Keven, nüfusa göre oranlandığında yapılması gereken harcamanın yarısının gerçekleştiğini söyledi. Keven, “2018 kesin hesap cetveline göre Yozgat’a toplam 1 milyar 938 milyon lira harcandığı görülmektedir. Nüfusa göre oranlarsanız harcanması gerekenin yarısı bile harcanmamış. Yozgat’ın nüfusu 418 bin. Harcanan para 2 milyar lira bile değil. Hakkâri’nin nüfusu 280 bin ama harcanan para 4 milyar 260 milyon lira! Isparta’nın nüfusu hemen hemen bizle aynı ama harcanan para 5 milyar lira! Yani Ankara’nın yanı başında olmanızda kar etmiyor. Yozgat’ı sadece seçimlerde hatırlayan AKP ve onun güdümünde ki bürokratların iş bütçeye gelince ne kadar hakkaniyetli davrandıkları ortada!” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yine faize ayrılan bütçenin altında kaldığına, 2018 kesin hesabına göre bakanlığın 32 milyar lira borçlu olduğuna dikkati çeken Keven, her yıl öğrenci sayısı artarken bütçeden ayrılan payın azaldığını ileri sürdü. Keven, "Eğitime değil faize ve yandaş müteahhitlere aktarılan bir bütçe tablosu var karşımızda." ifadesini kullandı. Keven, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılmasını ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretleri için minimum bir düzey belirlenmesini istedi.

6 BİN 200 KİŞİ AÇIK LİSE OKUYOR

Açık lisede okuyan öğrenci sayısında büyük artış olduğunu söyleyen Keven, bu öğrencilerin örgün eğitime kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Keven, “Ülke genelinde 1 milyon 400 bin öğrenci açık lisede okumaktadır. Bu rakam 10 yılda maalesef yüzde 175 artmıştır. Yozgat’ta ise 6 bin 200 öğrenci açık lisede okumaktadır. 14-18 yaş grubunda ki öğrencilerimizin biran önce örgün eğitime kazandırılması gerekmektedir. Ülke genelinde ne yazık ki 1 milyon 330 bin öğrenci taşımalı eğitim görüyor. 7-8 yaşlarında ki bir çocuğu ailesinden 50-60 kilometre uzağa gönderen bir sistem halkımıza dayatılıyor. Taşımalı eğitime her yıl 4,5 milyar lira harcanıyor. Bu parayla kırsal bölgelere okulda yapılır öğretmende atanır. Ayrıca kaynak arıyorsanız biraz zırhlı arabalarınızdan feragat edin!” ifadelerini kullandı. Öğrenci sayısı artarken üniversitelerin bütçeden aldığı payın düştüğüne dikkat çeken Keven, üniversitede yurt sorununun vakıf ve derneklere havale edildiğini gündeme getirdi. Keven, “Üniversitelerin bütçeden aldığı pay azalıyor. Yozgat’ta üniversite öğrencileri için yurt yapımı da tasarruf tedbirlerine kurban ediliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Şefaatli, Çekerek gibi ilçelere öğrenci alınıyor ama üniversite yurdu yapılmıyor. Yandaş vakıflarla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Vakıf ve dernek yurtlarına barınma ödemesi 2018 yılında 69 milyon lira, 2019 yılında ise 96 milyon lira olmuştur. Yani bu parayla nitelikli devlet yurtları yapılması gerekirken arka bahçeleri vakıfların yurtlarına harcanıyor. Öğrencilerin yurt sorunu vakıflara ve derneklere havale ediliyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLDİ

Tarlaya galoşla basan bir Tarım ve Orman Bakanı olduğunu hatırlatan Keven, çiftçiye kanunen ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen bütçenin 170 milyar liraya ulaştığını söyledi. Yozgat’ın da dâhil olduğu Konya Ovası Projesi’nin (KOP) bütçesini de sorgulayan Keven, “KOP Kalkınma İdaresi 2018 yılında Yozgat gibi kalkınmasına öncülük edeceği illere harcayacak mevcut ödeneği bulunduğu halde 35 milyon lirayı harcamamıştır. Çiftçiye esnafa projeler üretip harcanması gerekirken Yozgat gibi bir ili görmeyen duymayan yöneticiler yüzünden harcanmamıştır. Peki, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi KOP ne yapmıştır? Mesela cumhurbaşkanının sözlerinin ertesinde Yozgat’a millet kıraathanesi açmıştır. Çünkü Yozgat’ta işsizimiz çok kıraathane lazım! Çünkü Yozgat her sene yaklaşık 18 bin kişi göç veriyor küçülüyor! Tek ihtiyacımız millet kıraathanesi mi? Yozgat devlet yatırımlarından en az payı alıyor. Sivas’a giderken Yozgat’tan geçen ve 10 yıldır inşaatı bitmeyen hızlı treni bile her seçimde yatırım yaptık diye söylüyorlar. Seçim mitinglerinde bolca vaatte bulunuyorlar sonra hemen unutuyorlar! Ben sayısal verilerle gerçek rakamlarla konuşuyorum. Siyasi iktidar ve onun bürokratları Yozgat’ı görmüyor duymuyor umursamıyor” diye konuştu.