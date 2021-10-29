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Sorunlar konuşuldu

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, taşımalı eğitim merkezi olan okulla ilgili sorunlar konuşuldu.

29 Ekim 2021 Cuma 00:51
Sorunlar konuşuldu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, 13 farklı köyün taşımalı eğitim merkezi olan Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu ile ilgili okul müdürü ve muhtarlarla bir araya geldi. Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulunun dış cephe boyasının tazelenmesi, çocukların daha ferah ortamda yemek yemesi için yemekhanede bulunan eksikliklerin giderilmesi, çocukların akademik ortamlarının devlet-millet el ele düsturuyla iyileştirilmesi ve öğrencilere daha nezih bir eğitim ortamı sunulması amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Şehit Metin Arslan İlköğretim Okul Müdürü Hüseyin Doğan, Baraklı Köyü Muhtarı Halit Polat, Pınarkaya Köyü Muhtarı Atıf Ceylan, Ilısu Köyü Muhtarı Kömüş Öztürk, Çokumeşe Köyü Muhtarı Osman Altun, Tomarca Köyü Muhtarı Ümüt Sedef, Akbenliçiftliği Köyü Muhtarı Nurullah Uzun, Çatak Köyü Muhtarı Zekeriya Eroğlu, Konurlu Köyü Muhtarı Zeki Şahin, Yahyalı Köyü Muhtarı Mustafa Yücel, Yaylagül Köyü Muhtarı Zeki Şahin, Köprücek Köyü Muhtarı Selfet Çetinkaya, Yenikışla Köyü Muhtarı Yıldırım Beyazıt Bektur ve Tepedoğan Köyü Muhtarı Fevzi Şenyürek' katıldı.

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SORUNLAR KONUŞULDUSarıkayaTaşımalı EğitimMilli Eğitim Müdürü Abdullah ArkanŞehit Metin Arslan İlköğretim Okulu
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