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Sorun dinlediler

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğrencileri sorunlarını anlattı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:46
Sorun dinlediler

 Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ Boğazlıan ilçesini ziyaret etti. Karadağ, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile birlikte Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu’na giderek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiler. Belediye Başkanı Coşar, ‘’İlçemizde yaşayan ve okuyan gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında ve destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Rektör Karadağ ise, öğrencilerin taleplerinin alınarak, gerekli birimlere iletildiğini, iletilen konularda bazılarının belediyeyi ilgilendirdiğini, belediye başkanının da konuyla yakından ilgilenip, sorunu  çözeceklerini aktardı.

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