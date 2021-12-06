Sorun dinlediler

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ Boğazlıan ilçesini ziyaret etti. Karadağ, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile birlikte Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu’na giderek, eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiler. Belediye Başkanı Coşar, ‘’İlçemizde yaşayan ve okuyan gençlerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında ve destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Rektör Karadağ ise, öğrencilerin taleplerinin alınarak, gerekli birimlere iletildiğini, iletilen konularda bazılarının belediyeyi ilgilendirdiğini, belediye başkanının da konuyla yakından ilgilenip, sorunu çözeceklerini aktardı.