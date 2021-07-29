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Sorgun’un LGS Başarısı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde LGS’ye giren öğrencilerin başarısı paylaşıldı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:44
Sorgun’un LGS Başarısı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid19 salgını dolayısıyla zorlu geçen eğitim öğretim döneminin akabinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte ilçe genelinde başarı coşkusu yaşandığı belirtildi. Sorgun ilçesinde LGS'ye giren 962 8. Sınıf öğrencisinden 102 öğrencinin Fen Lisesine, 118 öğrencinin de Merkezi yerleştirme puanı ile Anadolu Lisesine kayıt yaptırdığı belirtildi.  36 öğrenci merkezi yerleştirme puanı ile İmam Hatip Lisesine, 4 öğrenci Merkezi yerleştirme puanı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine olmak üzere toplamda 260 öğrenci Merkezi yerleştirme puanı bir orta öğretim kurumuna yerleştiğinin altı çizildi. Mezun Olan öğrencilerin yüzde 27'si Merkezi yerleştirme puanı ile bir ortaöğretim kurumunda eğitim öğretimine devam edeceği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’un LGS Başarısı
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