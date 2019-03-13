Sorgun’un gençleri var

Başkan Uğuz, Sorgun’un geleceğinde gençlerin de söz haklarının olduğunu ifade ederek, gençliğin göz ardı edildiği bir gelişimin mümkün olmadığını, bu noktada taze kan olan gençlerin potansiyelinin kullanılması gerektiğini dile getirdi. Uğuz, ‘’Çalıştay sonrası gençlerin sorun ve çözüm önerilerini bir kitapçıkta toplayarak Belediye Başkan adaylarımıza ve diğer yerel yönetim kuruluşlarına ulaştırdık. Bu süreçte Sorgun Belediyesi başkan adaylarımızın çalıştay sonuçlarını da göz önüne alarak gençlere yönelik proje fikirlerini sunmaları biz gençleri ziyadesiyle mutlu etti. Sorgun Gençlik Derneği olarak daima yeniliğin, gelişimin, hareketin ve umudun mihenk taşı olduğuna inandığımız gençlerin daima yanındayız’’ diye konuştu.

