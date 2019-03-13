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Sorgun’un gençleri var

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ilçede geçtiğimiz ay başlarında düzenledikleri ‘Gençler Katılıyor Sorgun Gelişiyor’ çalıştayına 50 gencin katıldığını hatırlatarak, ‘Sorgun’un ve gençlerin yarınlarının konuşulduğu, sorunların tespit edilerek çözümlerin sunulduğu çalıştayımızda, ilçenin sosyo-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine yoğun tartışmalarla duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik. İlçemizin geleceğini şekillendirmek gayesinde olan bizler, ileri gitmek için dayanışmanın, üretimin, bilim ve tekniğin önemine tekrar tekrar vurgu yaptık’’ dedi.

Sorgun’un gençleri var

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ilçede geçtiğimiz ay başlarında düzenledikleri ‘Gençler Katılıyor Sorgun Gelişiyor’ çalıştayına 50 gencin katıldığını hatırlatarak, ‘Sorgun’un ve gençlerin yarınlarının konuşulduğu, sorunların tespit edilerek çözümlerin sunulduğu çalıştayımızda, ilçenin sosyo-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine yoğun tartışmalarla duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik. İlçemizin geleceğini şekillendirmek gayesinde olan bizler, ileri gitmek için dayanışmanın, üretimin, bilim ve tekniğin önemine tekrar tekrar vurgu yaptık’’ dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Sorgun’un gençleri var

Başkan Uğuz, Sorgun’un geleceğinde gençlerin de söz haklarının olduğunu ifade ederek, gençliğin göz ardı edildiği bir gelişimin mümkün olmadığını, bu noktada taze kan olan gençlerin potansiyelinin kullanılması gerektiğini dile getirdi. Uğuz, ‘’Çalıştay sonrası gençlerin sorun ve çözüm önerilerini bir kitapçıkta toplayarak Belediye Başkan adaylarımıza ve diğer yerel yönetim kuruluşlarına ulaştırdık. Bu süreçte Sorgun Belediyesi başkan adaylarımızın çalıştay sonuçlarını da göz önüne alarak gençlere yönelik proje fikirlerini sunmaları biz gençleri ziyadesiyle mutlu etti. Sorgun Gençlik Derneği olarak daima yeniliğin, gelişimin, hareketin ve umudun mihenk taşı olduğuna inandığımız gençlerin daima yanındayız’’ diye konuştu.
 

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